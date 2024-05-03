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        Çorum'da düğünde havaya ateş ettikleri sosyal medyadan belirlenen 2 kişi yakalandı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde düğün töreninde havaya ateş ettikleri, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlardan tespit edilen 2 kişi ile düğün sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:52
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        Çorum'da düğünde havaya ateş ettikleri sosyal medyadan belirlenen 2 kişi yakalandı
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde düğün töreninde havaya ateş ettikleri, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlardan tespit edilen 2 kişi ile düğün sahibi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, kentte vatandaşların kanunlara aykırı şekilde silahlanmasını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Asayiş Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecitözü ilçesindeki bir düğün töreninde silahla havaya ateş ettikleri anlara ait videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan kişileri takibe aldı.

        Kimlikleri belirlenen şüphelilere ait 4 adres ile düğün töreninin yapıldığı eve operasyon düzenlendi.

        Aramalarda birer ruhsatsız tabanca ve kurusıkıdan bozma tabanca ile 146 tabanca fişeği, 21 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Düğünün olduğu evin bahçesinde ise 825 mermi kovanı bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ile düğün sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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