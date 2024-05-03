Çorum'da düğünde havaya ateş ettikleri sosyal medyadan belirlenen 2 kişi yakalandı

Düğünün olduğu evin bahçesinde ise 825 mermi kovanı bulundu.

Aramalarda birer ruhsatsız tabanca ve kurusıkıdan bozma tabanca ile 146 tabanca fişeği, 21 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Bu kapsamda Asayiş Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecitözü ilçesindeki bir düğün töreninde silahla havaya ateş ettikleri anlara ait videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan kişileri takibe aldı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde düğün töreninde havaya ateş ettikleri, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlardan tespit edilen 2 kişi ile düğün sahibi gözaltına alındı.

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