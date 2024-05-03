Çorum'da 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı

Çorum'da, Hitit Üniversitesince "Tıbbın yarını için bugün" sloganıyla düzenlenen 1. Tıp Öğrenci Kongresi başladı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış törenindeki konuşmasında, Çorum'da tıp eğitimi alan ilk öğrencilerin 2023 yılında mezun olup asistan ve akademisyenlik yapmaya başladıklarını söyledi.

Bu tür kongrelerin eğitim, araştırma, geliştirme gibi faydaları bulunduğunu belirten Baykam, "Bu etkinliklerde bütün bu hizmetleri bir anda ortaya koyabiliyoruz. Burada da 6 yıl boyunca çeşitli uygulamalar, teorik derslerle alınan eğitimin üstüne daha farklı boyutlarda atölye çalışmalarıyla, üniversite içi ve dışı hocaların tecrübelerini paylaşmalarıyla öğrencilerimize çok daha farklı ufuklar, farklı yaklaşımlar getiriliyor." dedi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir de Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2006 yılında kurulduğunu, 2012'de Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol sonrası birçok şeyin değiştiğini, Çorum'un sağlık hizmeti sunumunda çağ atladığını anlattı.

Zehir, "Hem tıp doktoru hem de uzman hekim yetiştiriyoruz ki bu, son derece gurur verici bir durum. Şehrimizde tıp fakültesi eğitimine 2017-2018 yılında 60 kontenjanla başladık. Geçen yıl 66 tıp doktorunu mezun ettik. Bu öğrencilerin bir kısmı hastanemizde çalışmaya başladı. Bizden uzmanlık eğitimini alıp hastanemizde hekim olarak göreve başlayan, hatta öğretim üyesi olarak aramıza katılan çok kıymetli arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 94 tıp fakültesi öğrencisinin doktor olarak mezun olacağına dikkati çeken Zehir, "Bunlar Türkiye'nin değişik yerlerinde hizmet verecek. Tıp eğitimi, usta-çırak ilişkisiyle süren bir eğitim ve bu kongre usta-çırak ilişkisinin en iyi örneklerinden biri olacak. Çünkü programımız sadece teorik derslerin anlatılmasından değil atölyelerimizde pratik uygulamaları da içererek bütün öğrencilerle paylaşmayı sağlayacak bir program." diye konuştu.