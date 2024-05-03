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        Çorum'da 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı

        Çorum'da, Hitit Üniversitesince "Tıbbın yarını için bugün" sloganıyla düzenlenen 1. Tıp Öğrenci Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:03
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        Çorum'da 1. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı
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        Çorum'da, Hitit Üniversitesince "Tıbbın yarını için bugün" sloganıyla düzenlenen 1. Tıp Öğrenci Kongresi başladı.

        Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış törenindeki konuşmasında, Çorum'da tıp eğitimi alan ilk öğrencilerin 2023 yılında mezun olup asistan ve akademisyenlik yapmaya başladıklarını söyledi.

        Bu tür kongrelerin eğitim, araştırma, geliştirme gibi faydaları bulunduğunu belirten Baykam, "Bu etkinliklerde bütün bu hizmetleri bir anda ortaya koyabiliyoruz. Burada da 6 yıl boyunca çeşitli uygulamalar, teorik derslerle alınan eğitimin üstüne daha farklı boyutlarda atölye çalışmalarıyla, üniversite içi ve dışı hocaların tecrübelerini paylaşmalarıyla öğrencilerimize çok daha farklı ufuklar, farklı yaklaşımlar getiriliyor." dedi.

        Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Özgür Yağan da yaklaşık 400 kişinin katıldığı önemli bir kongre düzenlendiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir de Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2006 yılında kurulduğunu, 2012'de Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol sonrası birçok şeyin değiştiğini, Çorum'un sağlık hizmeti sunumunda çağ atladığını anlattı.

        Hastanede 2024'ün ilk 4 ayında 660 bin 540 hastaya poliklinik hizmeti verildiğine işaret eden Zehir, sağlık hizmetinin yanı sıra tıp öğrencilerine eğitim verildiğini vurguladı.

        Zehir, "Hem tıp doktoru hem de uzman hekim yetiştiriyoruz ki bu, son derece gurur verici bir durum. Şehrimizde tıp fakültesi eğitimine 2017-2018 yılında 60 kontenjanla başladık. Geçen yıl 66 tıp doktorunu mezun ettik. Bu öğrencilerin bir kısmı hastanemizde çalışmaya başladı. Bizden uzmanlık eğitimini alıp hastanemizde hekim olarak göreve başlayan, hatta öğretim üyesi olarak aramıza katılan çok kıymetli arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.

        Bu yıl 94 tıp fakültesi öğrencisinin doktor olarak mezun olacağına dikkati çeken Zehir, "Bunlar Türkiye'nin değişik yerlerinde hizmet verecek. Tıp eğitimi, usta-çırak ilişkisiyle süren bir eğitim ve bu kongre usta-çırak ilişkisinin en iyi örneklerinden biri olacak. Çünkü programımız sadece teorik derslerin anlatılmasından değil atölyelerimizde pratik uygulamaları da içererek bütün öğrencilerle paylaşmayı sağlayacak bir program." diye konuştu.

        Kongre Başkanı Doç. Dr. Emre Demir de kongrede öğrencilerle hocaların bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunacağını söyledi.

        Kongrede öğrencilerin alanında söz sahibi 15 hocadan kurs alacağını, 32 hoca ile interaktif atölye çalışması yapacağını dile getiren Demir, 15 öğrencinin de sözlü bildiri sunacağını kaydetti.

        Kongre Öğrenci Başkanı Şeyma Değirmenci ise tıp öğrencileriyle tecrübelerini paylaşmalarından dolayı kongreye katılan hekimlere teşekkür etti.

        Kongre, açılış konuşmalarının ardından "Geleceğin hekimleri için yol haritası: Öğrencilikten uzmanlığa bir hekimin kariyer evrimi üzerine notlar" başlıklı sunum ile devam etti.

        Yarın da sunumlarla devam edecek kongre, 3. gün düzenlenecek Hattuşa Ören Yeri gezisi ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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