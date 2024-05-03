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        Laçin Kaymakamı Şimşek, Manisa'nın Köprübaşı ilçesine atandı

        Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Manisa'nın Köprübaşı Kaymakamlığına atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:13
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        Laçin Kaymakamı Şimşek, Manisa'nın Köprübaşı ilçesine atandı
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        Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Manisa'nın Köprübaşı Kaymakamlığına atandı.

        İlçedeki son gününde kamu kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, daire amirlerine yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

        Şimşek, daire amirleriyle hellalleştikten sonra hatıra fotoğrafı çektirerek, ilçeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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