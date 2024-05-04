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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:18
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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek
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        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Geraldo, Zargo Toure ile cezalı Ferhat ve Thomas, Şanlıurfaspor karşısında forma giyemeyecek.

        Ligde 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 55 puan toplayan Çorum FK, rakibini mağlup ederek lig sıralamasında ilk 3'te yer almak istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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