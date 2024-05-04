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        Çorum'da binadan dökülen sıva parçaları otomobile zarar verdi

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir binanın çatı bölgesinden dökülen sıva parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:09
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        Çorum'da binadan dökülen sıva parçaları otomobile zarar verdi
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        Çorum'un Alaca ilçesinde bir binanın çatı bölgesinden dökülen sıva parçaları park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        Yıldızhan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bulunan Selçuklu Apartmanı'nın çatı bölümünün dış cephesindeki beton sıvanın bir bölümü dökülerek, park halindeki Hacı Murat Dursun'a ait 19 LN 453 plakalı otomobile zarar verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın merdiveni ile binanın çatı bölgesine çıkarak tehlike oluşturan diğer sıva parçalarını topladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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