Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 05.05.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Orhan Kambuk (34), mantar toplamak için gittiği Çavdarlar mevkisinde domuz saldırısına uğradı.

        Yaralı halde saldırıdan kurtulan Kambuk, cep telefonuyla arkadaşını arayarak yardım istedi.

        Ormana giden arkadaşı, bilinci kapalı olarak bulduğu Kambuk'u otomobiliyle Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Kambuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

        Benzer Haberler

        Çorum'da otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çorum'da otomobil, ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çorum'da binadan dökülen sıva parçaları otomobile zarar verdi
        Çorum'da binadan dökülen sıva parçaları otomobile zarar verdi
        Çorum'da, Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle ikinci kez çukur o...
        Çorum'da, Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle ikinci kez çukur o...
        Hitit Üniversitesinde nörolojik hastalıkları elektrik uyarısıyla tedavi ede...
        Hitit Üniversitesinde nörolojik hastalıkları elektrik uyarısıyla tedavi ede...
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek
        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek