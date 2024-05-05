Çorum'da domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda domuz saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Orhan Kambuk (34), mantar toplamak için gittiği Çavdarlar mevkisinde domuz saldırısına uğradı.
Yaralı halde saldırıdan kurtulan Kambuk, cep telefonuyla arkadaşını arayarak yardım istedi.
Ormana giden arkadaşı, bilinci kapalı olarak bulduğu Kambuk'u otomobiliyle Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kambuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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