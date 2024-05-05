Çorum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'da elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gazi Caddesi Stat Kavşağı'ndaki elektrik trafosunda aşırı yükleme nedeniyle yangın çıktı.
Trafodan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.
Trafoya gelen akımın kesilmesinin ardından yangın Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.