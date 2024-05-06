Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" yapılacak

Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Ankara Üniversitesi ve Hitit Üniversitesince ortaklaşa düzenlenecek sempozyumda arkeolog ve flologlar 28 bildiri sunacak.

8-9 Mayıs'ta, kentteki bir otelde yapılacak sempozyumda Hititlerin kalıntılarının yer aldığı Çorum'daki Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük'ün yanı sıra Kültepe, Kalehöyük, Eskiyapar, Büklükale, Ovaören, Uşaklı Höyük, Külhöyük, Oymaağaç Höyük, Aççana Höyük'te yürütülen kazı çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaşılacak.