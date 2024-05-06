Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" yapılacak

        Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" düzenlenecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Ankara Üniversitesi ve Hitit Üniversitesince ortaklaşa düzenlenecek sempozyumda arkeolog ve flologlar 28 bildiri sunacak.

        8-9 Mayıs'ta, kentteki bir otelde yapılacak sempozyumda Hititlerin kalıntılarının yer aldığı Çorum'daki Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük'ün yanı sıra Kültepe, Kalehöyük, Eskiyapar, Büklükale, Ovaören, Uşaklı Höyük, Külhöyük, Oymaağaç Höyük, Aççana Höyük'te yürütülen kazı çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaşılacak.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın da katılması beklenen sempozyumda yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı, oturumlarda Hititlerle ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

        Saat 09.39'da açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyum, 2 gün boyunca oturumlarla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Çorum'da düğün konvoyunda çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı
        Çorum'da düğün konvoyunda çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı
        Osmancık'ta Hıdırellez kutlandı
        Osmancık'ta Hıdırellez kutlandı
        Çorum'da otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı
        Çorum'da otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı
        Çorum FK-Şanlıurfaspor maçının ardından
        Çorum FK-Şanlıurfaspor maçının ardından
        Çorum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Çorum FK - Şanlıurfaspor: 1- 1
        Çorum FK - Şanlıurfaspor: 1- 1