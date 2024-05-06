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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:59
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        Çorum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

        İran uyruklu Amirhossein K.(24) idaresindeki 19 ADZ 740 plakalı motosiklet ile Cevat H'nin (65) kullandığı 19 AEB 517 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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