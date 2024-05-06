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        Çorum'da fabrikada düşerek yaralanan işçi hastanede öldü

        Çorum'da, çalıştığı fabrikada düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:01 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:01
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        Çorum'da fabrikada düşerek yaralanan işçi hastanede öldü
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        Çorum'da, çalıştığı fabrikada düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre Çepni Mahallesi İskilip Sokak'taki kiremit fabrikasında çalışan İsa Danacı (42), fabrikanın banyo bölümünde düşerek yaralandı.

        Danacı'nın düştüğünü fark eden çalışanların ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Danacı, bilinci kapalı halde götürüldüğü Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Danacı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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