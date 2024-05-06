Çorum Valisi Zülkif Dağlı Alaca'yı ziyaret etti

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Alaca ilçesini ziyaret etti.

Vali Dağlı, Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür'ü ziyaret ederek, ilçede devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kaymakamlıktaki güvenlik toplantısında ilçede huzur ve asayişin sağlanması için yürütülen çalışmaları değerlendiren Dağlı, ardından ziyaret ettiği Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Dağlı, 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine de katıldı.

İlçede önemli bir yatırımın temelini attıklarını belirten Dağlı, inşanın ardından çocukların hem eğitim alabilecekleri, hem de kaliteli vakit geçirebileceği bir mekana kavuşacağını söyledi. Alaca Müftüsü Mustafa Karaca da 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin bulunduğu arsayı hayırsever Veysel Çetin tarafından bağışlandığını, Bahattin Şahin ve Mehmet Akif Şirin'in de maddi destek sağladığını kaydetti. Karaca, 897 metrekare arsaya 180 metrekare oturma alanına sahip 2 katlı bina inşa edileceğini aktarı.