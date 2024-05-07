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        Hitit Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti

        Çorum'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:31
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        Hitit Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti
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        Çorum'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Hitit Üniversitesi, AK Parti Çorum Gençlik Kolları İl Başkanlığı ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Birimi (ÜNİAK) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Kuzey Kampüs Sosyal Tesisler önünde bir araya gelen öğrenciler, "Direnişe selam boykota devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Çorum'dan Filistin'e, direnişe bin selam", "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attı.

        Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, öğrencilerle birlikte Sosyal Tesislerden kampüs girişine kadar yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Hitit Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi ve ÜNİAK üyesi Zeynep Sabiha Altan, İsrail saldırılarının yıllardır milyonlarca masum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınadığını, 7 Ekim'den itibaren ise insanlığın utanç duyduğu bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.

        İsrail barbarlığının dünyanın çeşitli yerlerinde farklı dinlere mensup kişilerce de protesto edildiğini hatırlatan Altan, "Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Kolombiya Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun 'başkaldırı' fitilini ateşlemiştir. ABD genelinde onlarca kampüse yayılan bu insani duruşu dersleri iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk etmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti gençlik kolları olarak yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

        Hitit Üniversitesi öğrencisi Gambia asıllı Aiieu Jobe de basın açıklaması metnini İngilizce okudu.

        Etkinliğin ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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