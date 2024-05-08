Çorum'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, alkollü araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamaktan 46 bin 250 lira ceza uygulanan sürücü ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Kovalamaca sonucu yakalanan ve alkollü olduğu öğrenilen S.K, gözaltına alındı.

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