Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Çorum'da trafik ekiplerinin uygulama noktasında aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da trafik ekiplerinin uygulama noktasında aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Polis ekipleri, S.K. idaresindeki 19 SC 202 plakalı hafif ticari aracı Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 2. Cadde üzerinde durdurmak istedi. Sürücü, aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçtı.

        Kovalamaca sonucu yakalanan ve alkollü olduğu öğrenilen S.K, gözaltına alındı.

        Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, alkollü araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamaktan 46 bin 250 lira ceza uygulanan sürücü ifade işlemleri için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        İsraillilerden "ateşkes imzalansın" çağrısı
        İsraillilerden "ateşkes imzalansın" çağrısı
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        "Reklam aşkları M.Ö'de kaldı"
        "Reklam aşkları M.Ö'de kaldı"
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş!
        Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Oğuzhan Genç yazdı: İlk görev tamam!
        Oğuzhan Genç yazdı: İlk görev tamam!

        Benzer Haberler

        Çorum'da "2. Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi" başladı
        Çorum'da "2. Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi" başladı
        Hitit Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti
        Hitit Üniversitesi öğrencileri İsrail'i protesto etti
        Çorum Valisi Zülkif Dağlı Alaca'yı ziyaret etti
        Çorum Valisi Zülkif Dağlı Alaca'yı ziyaret etti
        GÜNCELLEME - Çorum'da düğün konvoyunda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da düğün konvoyunda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
        Otomobille düğün konvoyunun önüne kesen sürücü, kaçarken arkadaşının üzerin...
        Otomobille düğün konvoyunun önüne kesen sürücü, kaçarken arkadaşının üzerin...
        Çorum'da fabrikada düşerek yaralanan işçi hastanede öldü
        Çorum'da fabrikada düşerek yaralanan işçi hastanede öldü