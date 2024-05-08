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        Çorum'da nisan ayında 9 milyon 82 bin lira trafik cezası kesildi

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Nisan tarihleri arasında kent genelinde devam eden uygulamalar kapsamında 22 bin 552 araç kontrol edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:41
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        Çorum'da nisan ayında 9 milyon 82 bin lira trafik cezası kesildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Nisan tarihleri arasında kent genelinde devam eden uygulamalar kapsamında 22 bin 552 araç kontrol edildi.

        Yapılan kontrollerde 3 bin 361 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, drift atmak, abartı egzoz, emniyet kemeri takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve hatalı park gibi maddelerden toplamda 9 milyon 82 bin lira ceza uygulanırken, 98 araç trafikten men edildi.

        Ekipler, dün gece yaptıkları denetimde ise 14 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 208 bin 375 lira ceza uyguladı.

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