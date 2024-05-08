Çorum'da eşini silahla öldüren polis memurunun yargılanmasına devam edildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Gülten Ataklı'yı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mürsel Ataklı'nın yargılanmasına devam edildi.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Mürsel Ataklı (38), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada mütalaasını tekrar ederek sanığın nikahlı eşini öldürdüğünün anlaşıldığından, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada Gülten Ataklı'nın (37) ablası Sultan Kızılkoca, kardeşinin acımasızca öldürüldüğünü belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Diğer ablası Canan Kızılkoca da sanığın bir kişiyi değil bir aileyi öldürdüğünü, olayın üzerinden 10 ay geçmesine rağmen toparlanamadıklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kardeşi Hasan Hüseyin Kızılkoca da ablasının, kocası tarafından öldürüldüğünü belirterek ibretlik bir ceza ile cezalandırılmasını talep etti.