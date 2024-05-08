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        Kıbrıs gazisi Mustafa Akbaş son yolculuğuna uğurlandı

        Çorum'un Bayat ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Akbaş, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:28
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        Kıbrıs gazisi Mustafa Akbaş son yolculuğuna uğurlandı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Akbaş, toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Akbaş'ın cenazesi, Yeşilçat köyüne getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından cenaze, köy mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Akbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Bayat Kaymakamı Seher Söyler, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Aşkın Şaşmaz ve köylüler katıldı.

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