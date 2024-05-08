Çorum'da traktörden düşen sürücü yaralandı
Çorum'da seyir halindeyken düştüğü traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Çorum'da seyir halindeyken düştüğü traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre Eskikaradona köyünde yaşayan Hacı Y. (63), kullandığı traktörün üzerinden seyir halindeyken düştü.
Traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Hacı Y, ihbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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