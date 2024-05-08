Çorum'da arazi tartışmasında 1 kişi bıçakla yaralandı
Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Çorum’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdalata köyünde Hıdır Y. (44) ile Ömer Y. (87) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Hıdır Y, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şüpheli gözaltına alındı.
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