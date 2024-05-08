Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Hedefimiz, son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamaktır. Bu dönem Türk arkeolojisinin altın çağı olacaktır." dedi.

Çorum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Hitit Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" başladı.

Yazgı, kentteki bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu'da ilk kazıların Çorum bölgesinde başladığını, bugün de çok önemli kazıların devam ettiğini söyledi.

Bakanlık olarak Türk arkeoloji çalışmalarında yeni bir dönemin temsilcisi olarak "Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı"nı kurduklarını belirten Yazgı, "Bu Vakfa bağlı olarak hizmet verecek olan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün, önümüzdeki yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünya çapında önemli bilimsel çalışmalara imza atacağına ve kültürel mirasın araştırılması, korunması ve tanıtılması noktasında değerli katkılar sağlayacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu. Hitit Medeniyeti'nin bugüne kadar süregelen kültürel zenginliğinin Türkiye için bir marka değeri taşıdığını dile getiren Yazgı, bu zenginliğin korunması ve yaşatılmasının, gelecek kuşaklara aktarılmasının herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda, Geleceğe Miras Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade eden Yazgı, şöyle devam etti: "Geleceğe Miras Projesi ile arkeolojik kazı çalışmalarımızın hem bütçelerini hem de lojistiklerini tarihinde görülmemiş bir oranda artırarak ekiplerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu sayede arkeolojik alanlarımızdaki yapıları bilimsel veriler ışığında çok kısa sürelerde ayağa kaldırarak antik kentlerimize ve bulundukları bölgenin kültür ve turizm potansiyeline katma değer kazandıracağız. Hedefimiz, son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamaktır. Bu dönem Türk arkeolojisinin altın çağı olacaktır. Tüm arkeolojik alanlarımızda kazı çalışmalarımızı hızlandırıyor, yapı kalıntılarımızı hızlıca ayağa kaldırıyoruz. Kazı başkanlarımızın dört yıllık süre içerisinde planlamalarını yapacağı kazı, restorasyon ve çevre düzenleme işlerini Geleceğe Miras Projesi adı altında birleştiriyoruz."

Çorum Valisi Zülkif Dağlı da bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Güney Kore'deki iki şehirde Hitit sergisi düzenleneceğini, Uzak Doğu'daki insanların Hitit uygarlığına daha ilgili olması nedeniyle serginin önemli bir etkinlik olduğunu ifade etti. Dağlı, 2024 yılının Türk Macar Kültür Yılı ilan edildiğini hatırlatarak bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Çorum'da da bir etkinlik düzenlenebileceğini kaydetti. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Prof. Dr. Tunç Sipahi de konuşmalarında sempozyumun Türk arkeolojisine katkı sağlaması temennisinde bulundu.