Çorum'da yedikleri mantardan rahatsızlanan 2 kişi tedavi altına alındı

Bulantı ve kusma şikayeti bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden K.A. (28) marketten aldığı, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden A.M. (24) ise doğadan topladığı mantarlardan yedikten bir süre sonra rahatsızlanarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

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