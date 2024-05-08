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        Çorum'da yedikleri mantardan rahatsızlanan 2 kişi tedavi altına alındı

        Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:01
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        Çorum'da yedikleri mantardan rahatsızlanan 2 kişi tedavi altına alındı
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        Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden K.A. (28) marketten aldığı, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden A.M. (24) ise doğadan topladığı mantarlardan yedikten bir süre sonra rahatsızlanarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine adreslere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bulantı ve kusma şikayeti bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        K.A'nın mantar aldığı marketle ilgili inceleme başlatılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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