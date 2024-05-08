Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'te "Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı Konferansı" düzenlendi

        Çorum'un İskilip ilçesinde "Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip'te "Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı Konferansı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde "Teknoloji ve Tütün Bağımlılığı Konferansı" düzenlendi.

        Restore edilerek kültür merkezine dönüştürülen 150 yıllık tarihi Redif Kışlası'ndaki konferansta İlçe Sağlık Müdürü Ömer Asanoğlu, uzman psikolojik danışman Filiz Obuz ile PDR öğretmeni Remza Burcu Bekleviç, öğrenci ve velilere teknoloji ve tütün bağımlılığının ne olduğu, nasıl korunulacağı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        Konferansa İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ile öğrenci ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        Büfe sahibinden 13 yaşındaki kız çocuğuna şiddet!
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Yaklaşık 2 bin çivi yazılı tablet yapay zeka ile okundu
        Yaklaşık 2 bin çivi yazılı tablet yapay zeka ile okundu
        Çorum'da 13 yaşındaki çocuk köpek saldırısı sonucu yaralandı
        Çorum'da 13 yaşındaki çocuk köpek saldırısı sonucu yaralandı
        Çorum'da yedikleri mantardan rahatsızlanan 2 kişi tedavi altına alındı
        Çorum'da yedikleri mantardan rahatsızlanan 2 kişi tedavi altına alındı
        Bakan Yardımcısı Yazgı: 2023'te Hititler ile ilgili 25 kazı çalışmasına izi...
        Bakan Yardımcısı Yazgı: 2023'te Hititler ile ilgili 25 kazı çalışmasına izi...
        Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" başl...
        Çorum'da "Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu" başl...
        Çorum'da arazi tartışmasında 1 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da arazi tartışmasında 1 kişi bıçakla yaralandı