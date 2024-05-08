Dodurga'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Çolak, "Fen bilimleri, matematik, teknoloji-tasarım ve robotik kodlama alanlarında projelerimiz var. Emek veren öğrenci ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Recep Çolak, fuarı her yıl açarak ilçedeki öğrenciler arasında bilim kültürünün yayılmasını hedeflediklerini söyledi.

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, fuarı gezerek tasarım ve araştırma projeleri hakkında bilgi aldı.

Dodurga Belediyesi Kongre ve Düğün Salonu'ndaki fuarda, Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladığı projeler sergilendi.

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