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        Çorum'da asayiş uygulamasında hakkında hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

        Çorum'da yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:30 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:30
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        Çorum'da asayiş uygulamasında hakkında hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı
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        Çorum'da yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

        Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin 9 farklı noktasında gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 462 araç kontrol edildi.

        Denetimde 56 sürücüye sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanmak ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 196 bin 110 lira para cezası uygulandı, 7 motosiklet ve 3 otomobil trafikten men edildi.

        Araçlarda yapılan aramada 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri cezaevi firarisi 5 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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