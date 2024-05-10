Çorum'da asayiş uygulamasında hakkında hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı
Çorum'da yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.
Çorum'da yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.
Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin 9 farklı noktasında gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 462 araç kontrol edildi.
Denetimde 56 sürücüye sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanmak ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 196 bin 110 lira para cezası uygulandı, 7 motosiklet ve 3 otomobil trafikten men edildi.
Araçlarda yapılan aramada 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan biri cezaevi firarisi 5 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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