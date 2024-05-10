Çorum'da ağaca çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'da otomobilin ağaca çarpıp devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Çorum'da otomobilin ağaca çarpıp devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Z.K. (47) idaresindeki 19 ABD 678 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi 10. Cadde'de yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün 231 promil alkollü olduğu belirlendi.
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