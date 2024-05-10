Çorum'da eşi ile kendi ağabeyini kürekle darbeden kişi yakalandı

H.K. ve F.Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre sonra ağabeyinin evine giden B.Ö. burada karısı ve kavgayı ayırmaya çalışan ağabeyini kürekle darbetti.

Alınan bilgiye göre, Üçköy köyünde H.K. (31), kocası B.Ö. (34) tarafından darbedildiği iddiasıyla eşinin ağabeyi F.Ö'nün (48) evine sığındı.

Çorum'da eşi ile kendi ağabeyini kürekle darbeden kişi, gözaltına alındı.

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