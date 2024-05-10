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        Çorum'da evde piknik tüpünün patlaması sonucu karı koca yaralandı

        Çorum'da apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:17
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        Çorum'da evde piknik tüpünün patlaması sonucu karı koca yaralandı
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        Çorum'da apartman dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ulukavak Mahallesi Güneşevler 5. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında Hacı Ö. (65) eşi Melek Ö'nün (63) yaşadığı dairede piknik tüpü patladı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patlama sonucu yaralanan Hacı Ö. ve Melek Ö, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Patlama nedeniyle evde de hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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