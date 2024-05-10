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        Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya, eylem yapan maden işçilerini ziyaret etti

        Çorum'un Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, işletme yönetiminin madendeki toprak kayması riski gerekçesiyle 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne ayırması nedeniyle eylem başlatan işçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:12
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        Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya, eylem yapan maden işçilerini ziyaret etti
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        Çorum'un Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, işletme yönetiminin madendeki toprak kayması riski gerekçesiyle 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne ayırması nedeniyle eylem başlatan işçileri ziyaret etti.

        Çetinkaya, ziyarette işçilerle görüşerek, sorun ve taleplerini dinledi.

        Daha sonra işletme yöneticileriyle görüşen Çetinkaya, işçilerle işveren arasındaki sorunun çözülmesi amacıyla Ankara'da da görüşmeler yapacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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