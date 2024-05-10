Laçin Kaymakamı Konak, görevine başladı
Laçin Kaymakamı Emre Konak, görevine başladı.
Laçin Kaymakamı Emre Konak, görevine başladı.
Ordu'nun Fatsa Kaymakam Refikliği'nden Laçin'e atanan Konak, Laçin Kaymakamlığı önünde kamu kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı.
Konak, daha sonra makamında geçerek görevine başladı.
Konak'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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