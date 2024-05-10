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        Çorum'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

        Çorum'da yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:55
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        Çorum'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
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        Çorum’da yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Ömer Can Y. (26) idaresindeki 19 DA 702 plakalı minibüs, Çöplü Mahallesi Akpınar Caddesi’nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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