Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'dan 250 tarihi eser Yapı Kredi Müzesi'nde sergilendi

        Yapı Kredi Müzesi'nin Alacahöyük kazılarında çıkarılan arkeolojik eserlerin yer aldığı "Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük" sergisi için Çorum'dan İstanbul'a taşınan tarihi eserler, tekrar eski yerine döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:39 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'dan 250 tarihi eser Yapı Kredi Müzesi'nde sergilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapı Kredi Müzesi'nin Alacahöyük kazılarında çıkarılan arkeolojik eserlerin yer aldığı "Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük" sergisi için Çorum'dan İstanbul'a taşınan tarihi eserler, tekrar eski yerine döndü.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1935'te başlanan Alacahöyük kazılarından elde edilen ve Türkiye'nin farklı müzelerinde korunan arkeolojik eserlerin bir arada sergilenmesi amacıyla İstanbul Yapı Kredi Müzesi'nde "Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük" sergisi düzenlendi.

        Alacahöyük Ören Yeri'nden çıkarılan, Çorum ve Alacahöyük müzelerinde korunan yaklaşık 250 tarihi eser, 13 Ekim 2023'te ziyarete açılan sergi için İstanbul'a götürüldü.

        Burada 6 ay sergilenmesi planlanan ancak yoğun ilgi nedeniyle serginin 1 ay uzatılmasından dolayı 7 ay Yapı Kredi Müzesi'nde kalan 250 tarihi eser, özel donanımlı araçla tekrar bulundukları topraklara getirildi.

        Eserler, Çorum Müzesi, Ankara Bölge Laboratuvarı, Yapı Kredi Müzesi ve nakliye şirketinden uzmanların yer aldığı komisyon tarafından incelenerek, Çorum Müzesi'ne teslim edildi.

        Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, AA muhabirine, Çorum'da bulunan binlerce yıllık tarihi eserlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yapı Kredi Genel Müdürlüğü iş birliğinde İstanbul'da, Yapı Kredi Müzesi'nde beğeniye sunulduğunu söyledi.

        Serginin gezenler tarafından çok beğenildiğini belirten Çakar, "Biz de açılışına katıldık, müzeyi de sergiyi de gezdik. Gerçekten son yıllarda gördüğümüz en güzel sergiydi. Çok da ilgi çektiğini gördük. Alacahöyük kazılarının ve Çorum arkeolojisinin orada ciddi bir reklamı yapılmış oldu." dedi.

        Sergi için bölgeye özel, benzersiz tarihi eserleri seçmeye özen gösterdiklerini dile getiren Çakar, şunları kaydetti:

        "Çorum'dan 250 civarında eser gitti. Sadece eserlerin sergilenmesi değil, ayrıca müzenin eserleri ve Alacahöyük kazılarının geçmişiyle ilgili çoğu siyah-beyaz resimlerden oluşan görseller de gönderildi. Gerçekten son yıllarda benim gördüğüm en güzel sergilerden biri oldu. Çorum'un, müzemizin ve Alacahöyük kazıları için son derece güzel bir tanıtım oldu." diye konuştu.

        Çakar, "Serginin sona ermesinin ardından eserler, yasal mevzuata uygun şekilde özel nakliye şirketinin araçlarıyla ve görevleriyle buraya teslim edilmek üzere getiriliyor. Zimmet sahibi arkeolog arkadaşlarımız da gelen eserleri kontrol ederek tekrar depoya almak teslim aldı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çorum'da engelli derneklerinden Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret
        Çorum'da engelli derneklerinden Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret
        Çorum'da "İskilip Tarihine ve Kültürüne Genel Bakış" konferansı yapıldı
        Çorum'da "İskilip Tarihine ve Kültürüne Genel Bakış" konferansı yapıldı
        Çorum'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
        Çorum'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
        Laçin Kaymakamı Konak, görevine başladı
        Laçin Kaymakamı Konak, görevine başladı
        Çorum Valisi Dağlı, bir aylık asayiş çalışmalarını değerlendirdi
        Çorum Valisi Dağlı, bir aylık asayiş çalışmalarını değerlendirdi
        Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya, eylem yapan maden işçilerini ziyaret et...
        Dodurga Belediye Başkanı Çetinkaya, eylem yapan maden işçilerini ziyaret et...