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        Çorum'da engelli derneklerinden Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret

        Çorum'daki engelli bireyler, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi şehirde kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:43
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        Çorum'da engelli derneklerinden Ampute Milli Futbol Takımı'na ziyaret
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        Çorum'daki engelli bireyler, Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi şehirde kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

        Çorum Belediye Kent Konseyi Engelli Meclisi, Türkiye Beyazay Derneği Çorum Şubesi ve Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği üyesi engelliler, ziyarette milli futbolcuların Engelliler Haftası'nı kutladı.

        Ziyarette ayrıca Down Sendromlular Masa Tenisi Dünya Şampiyonu Merve Peker, disk atmada dünya dördüncülüğü elde eden Merve Özlü, ay-yıldızlı futbolculara baklava ikram etti.

        Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Neslihan Hüsülüoğulları, ziyarete katılan engelli sporcuları Ampute Milli Futbol Takımı sporcuları ile tanıştırarak, elde ettikleri başarılar hakkında bilgi verdi.

        Hüsülüoğulları, ziyarette yaptığı konuşmada, engellilerin aslında engel tanımayan insanlar olduğunu söyledi.

        Bazı insanların farklı imkanları olmasına karşın hayatın kıymetini bilmediğini belirten Hüsülüoğulları, "Biz de çocuklarımızla hayatı daha güzel yaşamak için çabalıyoruz. Burada çok başarılı özel sporcularımız var. Ağabeylerini örnek almaları için sizlerle tanıştırmak istedim. Hepimiz bu gemideyiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye uğraşıyoruz. Biz sizden razıyız, sizden onur duyuyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz." dedi.

        Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz ise ziyaretten ötürü engelli bireylere teşekkür etti.

        Temiz, Çorum halkının Ampute Milli Futbol Takımı'nı en iyi şekilde ağırladığını kaydetti.

        Ziyaretin ardından engelli bireyler, Ampute Milli Futbol Takımı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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