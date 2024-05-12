Çorum'da piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan kadın hayatını kaybetti

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Hacı Öztemel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Güneşevler 5. Sokak'ta 10 Mayıs'ta bir apartmanın üçüncü katındaki evlerinde piknik tüpünün patlaması sonucu eşi Hacı Öztemel (65) ile yaralanan Melek Öztemel (63) tedavi altına alındığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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