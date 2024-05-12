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        Oğuzlarda geleneksel aşure etkinliği düzenlendi

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Hıdırellez etkinlikleri kapsamında kazanlarda aşure kaynatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:40
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        Oğuzlarda geleneksel aşure etkinliği düzenlendi
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Hıdırellez etkinlikleri kapsamında kazanlarda aşure kaynatıldı.

        İlçe halkının katılımı ile sabah namazı sonrası yakılan ocaklarda imece usulü ile toplanan buğday, pirinç, üzüm, incir, nohut, fasulye, şeker gibi birçok malzeme büyük kazanlar içinde odun ateşi ile pişirildi.

        Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, "Hıdırellez Bahar Bayramı ve Karadonlu Canbaba etkinlikleri kapsamında aşurelerimiz pişiyor. Halkımızın, bayanlarımızın, erkeklerimizin el birliği ile gerçekleştirdiği bu organizasyonların yıllarca devam etmesini istiyoruz. Karadonlu Canbaba'mız, Hova Ahmet Yesevi kültüründen gelen ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyen Hacı Bektaş Veli’nin öğrencisidir. Hem Karadonlu Canbaba’yı anmak, kültürümüzü değerlendirmek, hem de bahar bayramı Hıdırellez dolayısı ile halkımızla bir araya gelmek için bu organizasyonları yapıyoruz. Bundan sonra da mayısın ilk haftası bu organizasyonlar yapılacak." dedi.

        Katılımın yoğun olduğu etkinlikte büyük kazanlarda pişirilen aşureler ilçe halkına dağıtıldı.

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