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        Çorum'da üniversiteliler Gazze için 3 günlük oturma eylemi başlattı

        Çorum'da Hitit Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Amerika'daki üniversite eylemlerine destek olmak amacıyla 3 gün sürecek oturma eylemi ve özgürlük nöbeti başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:19 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:19
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        Çorum'da üniversiteliler Gazze için 3 günlük oturma eylemi başlattı
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        Çorum'da Hitit Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Amerika'daki üniversite eylemlerine destek olmak amacıyla 3 gün sürecek oturma eylemi ve özgürlük nöbeti başlattı.

        Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde başlatılan oturma eyleminde öğrenciler çadır kurarak pankart açtı.

        Eyleme katılan öğrenciler adına açıklamada bulunan Meslek Yüksekokulu öğrencisi Furkan Şentürk, "Bizler üniversite öğrencileri olarak Columbia Üniversitesi'nde başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine, Çorum'dan da selam gönderiyoruz." dedi.

        Şentürk, "Onlar, yaptıkları eylemlerle katil Netanyahu'yu rahatsız ettiler. Üniversitelerin Siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan Siyonizm'le mücadele sathının daha da genişlemesi için elimizden ne geliyorsa açık yüreklilikle yapmalıyız. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz ve inanıyoruz ki insanlık vicdanı Siyonizm'i yenecek." ifadelerini kullandı.

        Eyleme öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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