Çorum'da çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Olay anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun sopalarla birbirine saldırması yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çorum’da, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

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