Mecitözü'nde Filistin yararına kermes düzenlendi

Köse, ilçede anlamlı bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Mecitözü Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen kermes kapsamında ilçedeki kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, öğrenciler ve velilerce hazırlanan kıyafet ve yiyecekler satışa çıkarıldı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, İsrail işgali nedeniyle mağdur olan Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

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