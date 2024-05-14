Mecitözü Kaymakamı Köse'den down sendromlu Kara'ya bisiklet hediyesi

Özgür Kara ve ailesi, bisiklet hediye etmesinden ötürü Kaymakam Köse'ye teşekkür etti.

Sorkoğlan köyünde yaşayan down sendromlu Kara için ailesi tarafından temsili asker eğlencesi düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.