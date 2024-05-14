Mecitözü Kaymakamı Köse'den down sendromlu Kara'ya bisiklet hediyesi
Çorum'un Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, temsili asker eğlencesi düzenlenen down sendromlu Özgür Kara'ya bisiklet hediye etti.
Çorum'un Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, temsili asker eğlencesi düzenlenen down sendromlu Özgür Kara'ya bisiklet hediye etti.
Sorkoğlan köyünde yaşayan down sendromlu Kara için ailesi tarafından temsili asker eğlencesi düzenlendi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Köse, Kara'ya bisiklet hediye etti.
Asker eğlencesine eline kına yakılan Kara, bisikletine binerek köyde tur attı.
Özgür Kara ve ailesi, bisiklet hediye etmesinden ötürü Kaymakam Köse'ye teşekkür etti.
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