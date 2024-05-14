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        Çorum'da satranç sporunun yaygınlaşması için açık havada şölen düzenlendi

        Çorum Valiliğince düzenlenen Satranç Şöleni'nde öğrenciler açık havada satranç oynama fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 14.05.2024 - 13:02
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        Çorum'da satranç sporunun yaygınlaşması için açık havada şölen düzenlendi
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        Çorum Valiliğince düzenlenen Satranç Şöleni'nde öğrenciler açık havada satranç oynama fırsatı buldu.

        Kentte satrancı yaygınlaştırmak amacıyla Kadeş Barış Meydanı'nda 1. Valilik Satranç Şöleni düzenlendi.

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte satranç konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla şölen düzenlediklerini söyledi.

        Satranç sporunu önemsediğini belirten Dağlı, "Satranç, çocuklarımızın hem zihin gelişimine hem pratikliğine hem akıl gelişimine faydalı olduğu gibi zararlı alışkanlıklardan korunmasında da önemli etkenlerin başında geliyor." dedi.

        Sporun yaygınlaşması için Çorum'daki her okulda bir öğretmeni satranç için görevlendirdiklerini dile getiren Dağlı, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında da Türkiye Satranç Federasyonu ve Yeşilay Çorum temsilciliğiyle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, etkinlikle Çorum'da gençleri ve velileri satrançla buluşturmak istediklerini anlattı.

        Satranç oynamayı yaygınlaştırmayı planladıklarına dikkati çeken Çağlar, "Çünkü satranç, stratejik bir oyun ve zihinsel bir egzersizi gerektiriyor. Bu yüzden böyle bir etkinliği organize ettik. Elbette bunu bir spor salonunda yapılabilirdik ama toplumda satranca karşı farkındalık oluşturması için Kadeş Barış Meydanı'nda yaptık." diye konuştu.

        Törende Vali Dağlı ve Çağlar ile Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, kentte geçmişte düzenlenen satranç şampiyonalarında derece elde eden öğrencilere ödüllerini verdi.

        Şölende müsabakalar, Vali Dağlı'nın ilk hamleyi yapmasının ardından başladı.

        Farklı yaş kategorilerinden öğrenciler, derece almak için gün boyu yarışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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