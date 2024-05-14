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        Ortaköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde ortaokul öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:08 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:08
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        Ortaköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde ortaokul öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

        Cumhuriyet Ortaokulu ve Ortaköy İmam Hatip Ortaokulunca, Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 20 proje katılımcıların ilgisine sunuldu.

        Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal ve Belediye Başkanı Taner İspir, fuarda yer alan stantları gezerek, öğrencilerden bilgi aldı.

        Fuarın açılış törenine Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Eselik, İlçe Polis Amiri Yunus Emre Çetinkaya, İlçe Müftüsü Sadık Saran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan İsbir ve vatandaşlar katıldı.

        Sergi, 2 gün açık kalacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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