İskilip'te Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Etkinliğe İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, daire amirleri, sivil toplum ve siyasi parti siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Polat, etkinliğe ve katkı sağlayan engelli bireylerle eğitimcileri tebrik etti.

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