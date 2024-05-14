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        İskilip'te şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe adına futbol turnuvası yapıldı

        Çorum'un İskilip ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe adına düzenlenen futbol turnuvasında Türk Eğitim-Sen şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:12
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        İskilip'te şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe adına futbol turnuvası yapıldı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe adına düzenlenen futbol turnuvasında Türk Eğitim-Sen şampiyon oldu.

        Şırnak'ta 2016'da düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habip Gökçe'nin ailesi ile İskilipgücü Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen 30 yaş üstü futbol turnuvasına 8 takım katıldı.

        Şehit Mikail Kaya Şehir Stadyumu'ndaki turnuvada Türk Eğitim-Sen ve Mil Diyanet-Sen finale kaldı.

        Final maçında rakibini yenen Türk Eğitim-Sen, şampiyon oldu.

        Turnuvada dereceye giren takım ve sporcular için İskilip Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği'nde kupa ve madalya töreni yapıldı.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, törende şehit aileleri ile turnuvada şampiyon olan Türk Eğitim-Sen takımına kupa ve madalyalarını verdi.

        Polat, törende yaptığı konuşmada, vatan savunmasında canını veren şehitleri rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

        Törene İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Şevket Akkocaoğlu da katıldı.

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