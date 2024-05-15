Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Avrupa Şampiyonası'nın favorisi Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da güç topluyor

        KEMAL CEYLAN - Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Şampiyonası'nın favorisi Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da güç topluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KEMAL CEYLAN - Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kentteki bir otelde kampa giren ay-yıldızlılar, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz yönetiminde, Ahlatcı Çorum FK tesislerinde her gün idman yapıyor.

        Kampın ilk bölümünde kuvvet ve devamlılık çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlılar, taktik ağırlıklı çalışmalara başladı.

        Ampute Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Umut Can Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi 6 kamplı hazırlık süreci planladıklarını, 5. kamp için Çorum'da bulunduklarını söyledi.

        En önemli kamplardan birinin Çorum'daki kamp olduğunu belirten Günay, "Çorum'un bizim açımızdan önemi, Fransa'da oynayacağımız şampiyonadaki yerle aynı rakımda. Bunun planlamasını yapmıştık. Bunun için bu ortam güzel. Gayet iyi hazırlanıyoruz." dedi.

        Sporcuların moralinin yerinde olduğunu, şampiyonaya yoğun şekilde hazırlandıklarını dile getiren Günay, "Çok şükür bir sakatlığımız şu an bulunmamakta. Şampiyonaya hazırlanıyoruz. Zaten favori ülkeyiz, favori takımız. Dünyada ampute futbol bizden soruluyor. 2024 yılında inşallah 8 Haziran'da 85 milyonla beraber kupayı kaldırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        - Rahmi Özcan: "Gerçekten ülkemiz ampute futbolda öncü konumunda"

        Ampute Milli Futbol Takımı'nda 20. yılını doldurmaya hazırlanan kaptan Rahmi Özcan ise 20 yıldır bütün şampiyonalarda yer aldığını, 2024 Avrupa Şampiyonası'nı da görmek istediğini vurguladı.

        Ampute Milli Futbol Takımı olarak bu alanda dünyada söz sahibi olduklarını dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

        "Dünyada ampute futbol bizden sorulur' diyoruz ve her zaman hedefimiz, çıtamız yüksek. İkinci kez organizasyonda Avrupa şampiyonu olduk. Üçüncü kez düzenleniyor. Üçüncü kez tekrar şampiyon olup bunların tesadüf olmadığını, gerçekten hak ederek şampiyon olduğumuzu göstermek istiyoruz."

        Çorum'daki kampın yorucu geçtiğini anlatan Özcan, "Son kamptan bir kamp önceyiz şu an. Biraz yüklemeler var. Hocamızın nezaretinde çalışmalarımız güzel gidiyor. Bize bu desteği veren Çorum halkına, Çorum'daki devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Leblebiyi yiyip inşallah Avrupa Şampiyonası'nda gücümüzü oradan alıp şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'de ampute futbola önem verildiğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

        "Gerçekten ülkemiz ampute futbolda öncü konumunda. Tüm dünyada liglerin en iyi organize edildiği, en iyi milli takım şartlarının sağlandığı ülkeyiz. Bunun değerini, kıymetini büyüklerimiz sayesinde alıyoruz. Aynı desteği görmeye devam ettiğimiz sürece hem depremzedelerimizin, hem trafik kazası geçiren engelli kardeşlerimizin, hem de gazi abilerimizin aramızda bulunup topluma kazandırılmasına fayda sağlamaya devam etmek istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesmişti! İşte akıl sağlığı raporu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesmişti! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        İskilip'te şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe adına futbol turnuvası yapıldı
        İskilip'te şehit Uzman Çavuş Habip Gökçe adına futbol turnuvası yapıldı
        İskilip'te Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi
        İskilip'te Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi
        Ortaköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Ortaköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
        Çorum'da 4. dönem "Anne Üniversitesi"nden 65 kadın mezun oldu
        Çorum'da 4. dönem "Anne Üniversitesi"nden 65 kadın mezun oldu
        Çorum'da satranç sporunun yaygınlaşması için açık havada şölen düzenlendi
        Çorum'da satranç sporunun yaygınlaşması için açık havada şölen düzenlendi
        Mecitözü Kaymakamı Köse'den down sendromlu Kara'ya bisiklet hediyesi
        Mecitözü Kaymakamı Köse'den down sendromlu Kara'ya bisiklet hediyesi