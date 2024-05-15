Avrupa Şampiyonası'nın favorisi Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da güç topluyor

KEMAL CEYLAN - Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Kentteki bir otelde kampa giren ay-yıldızlılar, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz yönetiminde, Ahlatcı Çorum FK tesislerinde her gün idman yapıyor.

Kampın ilk bölümünde kuvvet ve devamlılık çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlılar, taktik ağırlıklı çalışmalara başladı.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Umut Can Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi 6 kamplı hazırlık süreci planladıklarını, 5. kamp için Çorum'da bulunduklarını söyledi.

En önemli kamplardan birinin Çorum'daki kamp olduğunu belirten Günay, "Çorum'un bizim açımızdan önemi, Fransa'da oynayacağımız şampiyonadaki yerle aynı rakımda. Bunun planlamasını yapmıştık. Bunun için bu ortam güzel. Gayet iyi hazırlanıyoruz." dedi.

Sporcuların moralinin yerinde olduğunu, şampiyonaya yoğun şekilde hazırlandıklarını dile getiren Günay, "Çok şükür bir sakatlığımız şu an bulunmamakta. Şampiyonaya hazırlanıyoruz. Zaten favori ülkeyiz, favori takımız. Dünyada ampute futbol bizden soruluyor. 2024 yılında inşallah 8 Haziran'da 85 milyonla beraber kupayı kaldırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.