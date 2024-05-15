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        Çorum FK, play-off 1. turda Kocaelispor'u konuk edecek

        Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:47
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        Çorum FK, play-off 1. turda Kocaelispor'u konuk edecek
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        Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.

        Ligi 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 56 puanla 5. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off 1. turunda Kocaelispor'u yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek etmek istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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