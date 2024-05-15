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        Genç Yeşilay ekibi Ortaköy'de öğrencileri madde bağımlılığı konusunda bilgilendirdi

        Yeşilay Çorum Şubesi Genç Yeşilay ekibi, Ortaköy ilçesindeki okullarda öğrencilere madde bağımlılığı ve sağlığa zararlı maddelerden nasıl uzak durulacağı konularında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:03
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        Genç Yeşilay ekibi Ortaköy'de öğrencileri madde bağımlılığı konusunda bilgilendirdi
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        Yeşilay Çorum Şubesi Genç Yeşilay ekibi, Ortaköy ilçesindeki okullarda öğrencilere madde bağımlılığı ve sağlığa zararlı maddelerden nasıl uzak durulacağı konularında bilgi verdi.

        Yeşilay Çorum Şube yöneticileri Adnan Cıdık ve Filiz Obuz ile Yeşilay Ortaköy temsilcisi Ufuk İspir öncülüğündeki Genç Yeşilay ekibi, Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ardından Ortaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi, 100. Yıl İlkokulu, Aşdağul Şehit Mahsuni Türkmen İlkokulu ve Ortaokulu, Karahacip Şehit Erdal Öztaş İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret eden Yeşilay ekibi, öğrencilere sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin insan sağlığına verdiği zarar ve bu maddelerden uzak durma yöntemleri hakkında eğitim verdi.

        Genç Yeşilay ekibi, eğitimlerin ardından öğrencilerle İncesu Kanyonu'nu gezdi.

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