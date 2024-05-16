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        Çorum'da 10. Hitit Öğrenci Kongresi'nde 402 bildiri yayınlanacak

        Hitit Üniversitesince düzenlenen "10. Hitit Öğrenci Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:30
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        Çorum'da 10. Hitit Öğrenci Kongresi'nde 402 bildiri yayınlanacak
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        Hitit Üniversitesince düzenlenen "10. Hitit Öğrenci Kongresi" başladı.

        Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda yapılan kongrenin açılış töreninde Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, müzik dinletisi sundu.

        Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, burada yaptığı konuşmada, kongrede spordan ilahiyata, güzel sanatlardan iktisadi ve idari bilimlere, felsefeye kadar birçok alanda bildiri yayınlanacağını söyledi.

        Kongrede 96 üniversiteden 735 katılımcının çevrim içi olarak 402 bildiri yayınlayacağını dile getiren Başcı, birçok bilim dalından önemli bilgilerin paylaşılacağını kaydetti.

        Hitit Üniversitesinin genç bir üniversite olduğuna dikkati çeken Başcı, "Hitit Üniversitesi önemli başarılara imza atan bir üniversite. TÜBİTAK projelerine baktığımız zaman, 2023 yılında 99 projemizin kabul edildiğini biliyoruz. Son 4 yıla baktığımız zaman da bu rakamın 358 gibi büyük bir rakam ulaştığını görmekteyiz." dedi.

        Başcı, Hitit Üniversitesinin çeşitli sıralamalarda ön sıralarda yer aldığını belirterek, "Times Higher Education olarak adlandırılan, uluslararası sıralama yapan bir kuruluşun yaptığı son açıklamada üniversitemiz, genç üniversiteler sıralamasında 600 gibi çok önemli sayıya ulaşmış oldu. Dünya sıralamasında da önemli bir noktaya ulaştığını görmekteyiz. 2000 yılından sonra kurulan üniversitelere baktığımız zaman ise üniversitemizin 6. sırada yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu başarıların devam ettirileceğini ve aynı zamanda öğrenci kongresinin bunun bir göstergesi olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

        Kongre Başkanı Prof. Dr. İsmail Yıldırım da ana teması "Güzel sanatlar" olan kongrede öğrencilerin 4 gün boyunca çevrim içi sunumlar yapacağını ifade etti.

        Kongrede, açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından "Sanat eğitiminde disiplinler arası yaklaşımlar" konulu sunum yapıldı.

        Kongre, 19 Mayıs'a kadar çevrim içi düzenlenecek 80 oturumla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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