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        Çorum'da nacakla çalışırken parmağı kopan kişi Ankara'ya sevk edildi

        Çorum'un kargı ilçesinde, nacakla çalışırken parmağı kopan kişi kopan uzvu ile Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:37 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:37
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        Çorum'da nacakla çalışırken parmağı kopan kişi Ankara'ya sevk edildi
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        Çorum'un kargı ilçesinde, nacakla çalışırken parmağı kopan kişi kopan uzvu ile Ankara'ya sevk edildi.

        Alınan bilgiye göre Mehmet B. (70), çalıştığı esnada nacakla parmağını kesti.

        Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kopan parmağı ise yakınları tarafından bulunarak hastaneye getirildi.

        Mehmet B, parmağının dikilmesi için Ankara'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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