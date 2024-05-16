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        Çorum'da dağcılar 100 metre yükseklikteki tarihi İskilip Kalesi'nden iniş yaptı

        Çorum'un İskilip ilçesinde dağcılar, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip 100 metre yükseklikteki İskilip Kalesi'nden iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:17
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        Çorum'da dağcılar 100 metre yükseklikteki tarihi İskilip Kalesi'nden iniş yaptı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde dağcılar, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip 100 metre yükseklikteki İskilip Kalesi'nden iniş yaptı.

        Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İskilip Kaymakamlığı ile Çorum Dağcılar Birliğince tarihi İskilip Kalesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Çorum Dağcılar Birliği Başkanı Elif Hasibe Erdem ve dağcılar Ramazan Vural, Gökçe Yıldırım, Yasin Baranlıoğlu, özel ekipmanlar kullanarak, 100 metre yükseklikten aşağı indi.

        Dağcılar, daha sonra İskilip Kalesi'nden indirdikleri Türk bayrağıyla Kral Mezarı önünde poz verdi.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        İskilip Kalesi'nden ilk kez iniş yapıldığını belirten Polat, Çorum Dağcılar Birliği üyelerine teşekkür etti.

        Dağcıların inişi dron ile görüntülendi.

        Etkinliği, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ve İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ile vatandaşlar izledi.

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