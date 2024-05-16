Çorum'da dağcılar 100 metre yükseklikteki tarihi İskilip Kalesi'nden iniş yaptı

Etkinliği, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ve İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul ile vatandaşlar izledi.

İskilip Kalesi'nden ilk kez iniş yapıldığını belirten Polat, Çorum Dağcılar Birliği üyelerine teşekkür etti.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çorum'un İskilip ilçesinde dağcılar, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip 100 metre yükseklikteki İskilip Kalesi'nden iniş yaptı.

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