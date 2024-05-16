Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'te 107 kişi bisikletle ilçenin tarihi mekanlarını gezdi

        Çorum'un İskilip ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 107 kişi bisikletle tur attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:48 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip'te 107 kişi bisikletle ilçenin tarihi mekanlarını gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 107 kişi bisikletle tur attı.

        İskilip Kaymakamlığınca organize edilen etkinlik kapsamında İskilip Kalesi Kaya Mezarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, bisikletleriyle ilçenin önemli tarihi ve turistik mekanları Semerciler Arastası, Sallilerbaşı Sokak, Yeniyol Sokak, Sakarya İlkokulu, Pazarbaşı Sokak, Çayboyu, Şeyh Yavsi Köprüsü güzergahında pedal çevirdi.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci'nin de katıldığı etkinlik, PTT Şube Müdürlüğü önünde son buldu.

        Polat, Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde hem ilçe halkının spor yapmasını hem de ilçenin tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımı amacıyla bisiklet etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Etkinlikte 107 kişinin pedal çevirdiğini belirten Polat, "Gençlerimize ve her yaştan vatandaşlarımıza yönelik etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecektir. Programımıza katılan bisiklet sürücülerine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

        Polat, konuşmasının ardından etkinliğe katılanlara katılım belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Çorum'da iki grup arasındaki silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı
        Çorum'da iki grup arasındaki silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı
        Çorum'da dağcılar 100 metre yükseklikteki tarihi İskilip Kalesi'nden iniş y...
        Çorum'da dağcılar 100 metre yükseklikteki tarihi İskilip Kalesi'nden iniş y...
        Çorum'da nacakla çalışırken parmağı kopan kişi Ankara'ya sevk edildi
        Çorum'da nacakla çalışırken parmağı kopan kişi Ankara'ya sevk edildi
        Çorum'da 10. Hitit Öğrenci Kongresi'nde 402 bildiri yayınlanacak
        Çorum'da 10. Hitit Öğrenci Kongresi'nde 402 bildiri yayınlanacak
        Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da gençlerle tecrübelerini paylaştı
        Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da gençlerle tecrübelerini paylaştı
        Genç Yeşilay ekibi Ortaköy'de öğrencileri madde bağımlılığı konusunda bilgi...
        Genç Yeşilay ekibi Ortaköy'de öğrencileri madde bağımlılığı konusunda bilgi...