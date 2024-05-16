Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Bayat'ta kitap okuma etkinliği düzenlendi

        Çorum'un Bayat ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 18:58 Güncelleme: 16.05.2024 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayat'ta kitap okuma etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Bayat ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Bayat İlçe Halk Kütüphanesindeki etkinlikte Kaymakam Seher Söyler, Belediye Başkan Yardımcısı İdris Ceylan ve kurum müdürleri kitap okudu.

        İlçede kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, seçtikleri kitapları 1 saat boyunca okudu.

        Etkinliğin ardından Kaymakam Söyler, katılımcılarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        'Bavul ticaretine' telefon önlemi!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Kripto kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        İskilip'te 107 kişi bisikletle ilçenin tarihi mekanlarını gezdi
        İskilip'te 107 kişi bisikletle ilçenin tarihi mekanlarını gezdi
        Çorum'da iki grup arasındaki silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı
        Çorum'da iki grup arasındaki silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı
        Çorum'da dağcılar 100 metre yükseklikteki tarihi İskilip Kalesi'nden iniş y...
        Çorum'da dağcılar 100 metre yükseklikteki tarihi İskilip Kalesi'nden iniş y...
        Çorum'da nacakla çalışırken parmağı kopan kişi Ankara'ya sevk edildi
        Çorum'da nacakla çalışırken parmağı kopan kişi Ankara'ya sevk edildi
        Çorum'da 10. Hitit Öğrenci Kongresi'nde 402 bildiri yayınlanacak
        Çorum'da 10. Hitit Öğrenci Kongresi'nde 402 bildiri yayınlanacak
        Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da gençlerle tecrübelerini paylaştı
        Ampute Milli Futbol Takımı, Çorum'da gençlerle tecrübelerini paylaştı