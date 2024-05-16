Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek 2. tura yükselen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bugün böyle bir rakibe karşı yani oyuncu kalitesi epey iyi olan bir rakibe karşı galip gelmek istiyorduk, tur atlamak istiyorduk ve başardık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 23:21 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek 2. tura yükselen Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "Bugün böyle bir rakibe karşı yani oyuncu kalitesi epey iyi olan bir rakibe karşı galip gelmek istiyorduk, tur atlamak istiyorduk ve başardık." dedi.

        Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yorucu normal sezonun ardından play-off'un ilk maçında sahalarında çok iyi mücadele ettiklerini aktardı.

        Normal sezonun sonunda kendilerini rahatsız eden bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Özbalta, "Sezonun son haftalarında canımızı sıkan, bizi rahatsız eden son birkaç haftadır sahada yapamadığımız şeyler vardı. Özellikle son iki gün bunun üzerinde durduk. Kısa bir zamandı ama oyuncular hem teorik açıdan hem de pratik açıdan bizi çok ciddi bir şekilde anladıklarını biraz önceki karşılaşmada sahaya sundukları mücadele ve oynadıkları güzel oyunla gösterdi. Kocaelispor'la ligde tabii 2 kere karşılaşmıştık. Bu karşılaştığımız müsabakalarda onların güçlü ve zayıf yönleriyle alakalı, bir de bizim eksiklerimiz, son birkaç haftaya girdiğimizde neleri iyi yaptığımız, neleri birkaç haftadır yapamadığımızla alakalı ilmik ilmik işleyerek çalıştık ve sahada oyuncular bunları harfiyen yerine getirdi. En önemlisi de bu." ifadelerini kullandı.

        Çok coşkulu taraftarlarının olduğunu vurgulayan Özbalta, "Herhalde bugünkü seyirci rekoruydu galiba. Gerçekten çok coşkuluydu. Onlara çok kocaman bir teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok ciddi destek veriyorlar. O destekle de bizim sorumluluğumuz her hafta kademe kademe artmıştı. Bugün de böyle bir rakibe karşı yani oyuncu kalitesi epey iyi olan bir rakibe karşı galip gelmek istiyorduk, tur atlamak istiyorduk ve başardık. Taraftarlarımıza seyir zevki de güzel bir maç izletmek istiyorduk. Herhalde onu da sunduğumuza inanıyorum." şeklinde konuştu.

        - Kocaelispor cephesi

        Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Ahlatcı Çorum FK'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

        "Mazeret üretmenin şu anda kimseye faydası yok. Çok istememize rağmen kazanamadık maalesef, sezon burada sonlandı. Süper Lig hayalini taraftarlarımıza yaşatamadığımız için üzgünüm. Yarından itibaren önümüzdeki sezonla alakalı çok çabuk çalışmaya başlayacağız. İnşallah gelecek sezon Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyacak çalışmaları yapacağız. Sonuçta sezon içerisinde çok yaklaştığımız Süper Lig hayaline kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Önümüzdeki sezonun planlamasını çok doğru şekilde yapıp Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyacağız. Bu konuda çok iyimserim."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Güneşli günler kapıda
        Güneşli günler kapıda
        OVP ve gri liste açıklaması
        OVP ve gri liste açıklaması
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Çorum FK - Kocaelispor: 2-1
        Çorum FK - Kocaelispor: 2-1
        Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
        Çorum'da polis memuru, husumetli olduğu komşusunu öldürdü
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 1. turu
        Futbol: Trendyol 1. Lig play-off 1. turu
        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Çorum'daki kampı sona erdi
        Ampute Milli Futbol Takımı'nın Çorum'daki kampı sona erdi
        Bayat'ta kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Bayat'ta kitap okuma etkinliği düzenlendi
        İskilip'te 107 kişi bisikletle ilçenin tarihi mekanlarını gezdi
        İskilip'te 107 kişi bisikletle ilçenin tarihi mekanlarını gezdi